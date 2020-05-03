معتقدات خاطئة عن سن اليأس.. منها فقدان الذاكرة وزياد الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمر العديد من السيدات بمرحلة انتقالية طبيعية قبل وصولها إلى سن اليأس، وهو السن الذي يحدث فيه انقطاع كامل للدورة الشهرية، وعادةً ما يكون ذلك بين عمر 45 و 55 للمرأة، وتعود هذه المرحلة بالعديد من التغيرات على المرأة، إلا أنها تختلف من واحدة إلى أخرى، وهناك العديد من الأساطير والمعتقدات الخاطئة عن انقطاع الدورة الشهرية، لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعضها.

يحدث انقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ

تسمع العديد من السيدات أن انقطاع الدورة الشهرية يحدث بشكل مفاجئ، لكن هذا المعلومة خاطئة، إذ يجب أن تمر المرأة بالعديد من المراحل قبل انقطاع الطمث بشكل كامل فبعد سنة كاملة من ذلك، تكون السيدة وصلت إلى سن اليأس، وتبدأ العلامات بالظهور على شكل عدم انتظام في الدورة الشهرية وتسمى هذه المرحلة الانتقالية بفترة انقطاع الدورة الشهرية وليس سن اليأس.

لن تحتاجي إلى تحديد النسل

هذه من الأساطير التي نسمعها بكثرة أن المرأة لن تحتاج إلى تحديد النسل بعد سن اليأس، فهذا صحيح إلى حد كبير إلا أن خلال المرحلة الانتقالية وهي مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تحتاج المرأة إلى تحديد النسل، كما أن من المعروف أن الحمل يصبح أصعب مع تقدم المرأة في العمر لكن هذا لا يعني أنه مستحيل.

يحدث انقطاع الدورة الشهرية في نصف الخمسين

Advertisements

قد تعلم جميع السيدات أن انقطاع الطمث يحدث في سن بين 45 و 55، ولكن في وقتنا هذا أصبح من الشائع أن يحدث ذلك في عمر أقل وخاصة في بعض الحالات مثل الخضوع لعلاج كيميائي، أو إزالة المبيض، فهذا قد يؤدي ذلك إلى إيقاف إنتاج هرمون الأستروجين في الجسم، مما يؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية مبكراً.

وفي بعض الأحيان قد يؤدي اتباعُ نظام غذائي مفرط وممارسة الرياضة بشكل زائد إلى توقف الدورة الشهرية مؤقتًا ولكن لا يعتبر ذلك انقطاعا كاملا للدورة الشهرية.

يحدث فقدان للذاكرة وزيادة في الوزن

قد تشعر بعض السيدات بهبات ساخنة وفقدان للذاكرة وزيادة في الوزن والتعرق في الليل، ولكن هذه الأعراض تمر بها بعض السيدات فقط في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، إلا أن السيدات اللواتي يمارسن الرياضة ويتناولن طعاماً صحياً فقد تمر مرحلة انقطاع الدورة الشهرية دون أي أعراض.

فقدان الوزن يصبح مستحيلاً

قد يصبح فقدان الوزن من الأمور الصعبة خلال هذه المرحلة إلا أنه ليس مستحيلاً، ويكون صعبا نظراً إلى عدة أمور منها الهرمونات وعملية الأيض تصبح أبطأ، لكن إذا كنتِ من السيدات اللواتي يمارسن الرياضة ولديكِ نظام غذائي فلن يزيد وزنك، كما عليكِ معرفة أمر مهم أن النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر يحتجنَ إلى تناول وجبات أصغر لكنها غنية بالعناصر والفيتامينات.