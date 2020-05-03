تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أضلاع الخروف المحشية

المقادير

- لحم الخروف : 2 كيلو (اللحم والعظم للقفص الصدري للخاروف)

- الماء : 3 اكواب

- لحم مفروم : نصف كيلو

- الأرز المصريّ : كوب ونصف (مغسول ومصفى)

- سمن : نصف كوب

- بهارات : حسب الرغبة (ملح / فلفل / قرفة)

- عصفر : ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- لوز : نصف كوب

- صنوبر : نصف كوب

- الماء : كوب ونصف

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

الطريقة:

1. يوضع نصف كمية السمن في وعاء على النار متوسطة ويحمى.

2. يحمى اللوز والصنوبر ويرفعوا من السمن.

3. في نفس السمن نحمر اللحمة وتتبل بالملح والفلفل.

4. نضيف الأرز ونقلبه مع اللحمة لمدة 3 دقائق ثم نضيف الماء المغلي.

5. يتركوا على النار لمدة 25 دقيقة على نار هادئة.

6. يدهن الضلع بالملح والقرفة والفلفل والسبع بهارات والهيل والعصفر.

7. يرفع الأرز من على النار وعندما يبرد يخلط مع الصنوبر واللوز.

8. تحشى الأضلاع بحشوة الأرز والمكسرات ويخاط الشق بالخيط المخصص لذلك.

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9. في قدر على النار نضع باقي كمية السمن ويحمر الضلع جيدا لمدة 15 دقيقة.

10. يضاف 3 أكواب من الماء الى الضلع و يتبل بالبهارات ويوضع على النار بحيث يكون العظام الى أسفل.

11. عندما يغلي تخفض درجة الحرارة وتترك على نار هادئة لمدة ساعتين ويغطى القدر.

12. وعندما يستوي يرفع الضلع من الوعاء ويحتفظ بالمرق ويوضع الضلع في الصينية .

13. يدخل الفرن لمدة ربع ساعة بعد دهنها بقليل من الزبدة.

14. يرفع من الفرن ويقدم ساخنا مع المرق والسلطات.

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