تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان

المقادير

- الباذنجان : 500 غراماً (مقشر ما يعادل 10 شرحات)

- الأرز طويل الحبة : كوبان (منقوع لمدة عشر دقائق في ماء فاتر)

- لحم الموزات : نصف كيلو

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- صنوبر : نصف كوب

- هيل : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الطريقة:

1. نقلي شرائح الباذنجان بزيت دوار الشمس حتى يصبح لونها ذهبياً.

2. نقلّب قطع اللحم بالزيت الى أن تتقلّى ثم نقوم بسلقها في قدر، ثم نأخذ 5 أكواب من ماء اللحم المسلوق ونضعها في قدر مع الباذنجان المقلي والبهار والهيل و مكعب ماجي حسب الرغبة، على نار متوسطة حتي يغلي.

3. نضع الأرز في قدر آخر مع ملعقة زيت أو سمن ونحمص الأرز لمدة دقيقتين ثم نضيف عليه 4 أكواب من الماء الذي سلقنا به الباذنجان ونحرك الخليط قليلا ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي ثم على نار هادئة الى أن ينضج الأرز.

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4. في قدر، نضع شرائح المكسرات المقلية، لوز أو صنوبر أو كاجو، ثم نفرد اللحم المسلوق ثم طبقة من الباذنجان ونصف كوب ماء.

5. نضع طبقة أخيرة من الأرز المطبوخ ونكبسه قليلا بالملعقة ونضع القدر على النار لمدة عشر دقائق، ثم نقلب القدر في طبق تقديم عريض، وتقدم المقلوبة ساخنة.

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