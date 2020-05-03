تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاصولياء بيضاء مع الأرز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم الريش : 200 غم (غنم (ضأن) أو بيفتيك عجل)

- الفاصولياء العريضة : 1 كيلو (خضراء)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)

- صلصة طماطم : ملعقتان كبيرتان

- بندورة : 1 حبة (كبيرة الحجم)

- الثوم : 5 فصوص

- البهار الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- سمن : ملعقة كبيرة

- الماء : 3 اكواب الطريقة: 1. ضعي الفصولياء في الماء المغلي لدقيقتين ثم صفيها. 2. نفرم البصل ثم نقلبه في السمن حتى يذبل، نضيف اللحمة ونقلبها حتى تتلوح ونضيف الملح والبهار. 3. نفرم البندورة فرم ناعماً ونضيفها الى اللحمة. Advertisements 4. نذيب رب البندورة في الماء ونضيفه للحم والبندورة ثم نضع الفاصولياء والثوم المدقوق ونتركها تغلي حتى تنضج. 5. تقدم الفاصولياء مع الأرز المفلفل بالشعيرية، ونعصر ليمون حامض عند الأكل فوق الفاصولياء. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة الفاصولياء العريضة مع البط

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