تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بالطحينة

المقادير

- السمك : 1 كيلو

- الطحينية : كوب ونصف (طحينة زيت السمسم)

- البصل : كوب ونصف (مفروم)

- عصير الليمون : ثلاث أرباع الكوب

- زيت الزيتون : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة وربع

- الماء : كوب

- صنوبر : ربع كوب (وبقدونس / للتزيين)

الطريقة:

1. سخني الفرن مسبقاً بحرارة 180 °.

2. نظفي وتبلي السمك بالملح، ثم برديه في الثلاجة، وافرمي البصل جيداً. ضعي السمك بعد ذلك بدرجة حرارة الغرفة، رشي عليها زيت الزيتون واخبزيها بالفرن حتى يصبح لحم السمك سهل الهرس بالشوكة.

3. في هذه الأثناء، اقلي البصل في زيت الزيتون ليصبح أصفر اللون. اسكبي ببطئ عصير الليمون والماء فوق الطحينة، وأضيفي حسب رغبتك المزيد من عصير الليمون. حركي المزيج جيداً حتى يصبح مزيحاً كريمي الشكل . امزجي البصل مع الصلصة، واسكبيها فوق السمك وادخليها للفرن واخبزيها لحوالي 20 دقيقة.

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4. بعد ذلك السمك والبصل يكونا قد امتصا بعض من الصلصة ويكون السمك قد نضج تماماً. يرش الصنوبر والبقدونس على الوجه قدمي الطبق بارداً.

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