تعرفي على طريقة إعداد وتحضير إيدام القرنبيط

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- القرنبيط : 1 كيلو

- لحم مفروم : 400 غراماً

- كزبرة خضراء : نصف باقة

- الزيت النباتي : كوب (لقلي القرنبيط)

- الثوم : 5 فصوص

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم)

- الماء : كوب ونصف

- سمن : ملعقة كبيرة

- البهار الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- البهار الأسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. نقطع القرنبيط إلى زهرات ونغسلها. ثم نسلقها في الماء لحين تغلي الماء. 2. نقلي القرنبيط في مقلاة بالزيت النباتي ونضعه جانبا. نقلي اللحم المفروم في ملعقة كبيرة سمن مع بصلة صغيرة مفرومة، بهار أسود وبهار حلو. عندما تنضج اللحمة نضيف الكزبرة المفرومة، والثوم المهروس ونقلب. نضيف القرنبيط ونضيف الكوب ونصف ماء ونترك الإيدام لتغلي 5 دقائق. 3. تأكل مع الأرز المفلفل بالشعيرية أو بالخبز العربي. Advertisements 4. يرش عليه عصير الليمون الحامض عند الأكل. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية القرنبيط والبطاطس بالفرن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل

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