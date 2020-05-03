تعرف على فائدة الجوز لتحسين الخصوبة عند الرجال

تشير دراسة حديثة، نُشرت في المجلة الطبية للجمعية الأوروبية لتكاثر الإنسان، وعلم الأجنّة، الى أنّ استهلاك كمية 60 غراماً من الجوز يومياً، يحسّن نوعية الحيوان المنوي عند الرجال، وخصوبتهم.

أجرى باحثون من جامعة إسبانية دراسة شملت 119 رجلاً، تُراوح أعمارهم بين 18 عاماً و35 عاما. وتندرج الدراسة ضمن مسألة انخفاض نوعية الحيوان المنوي عند الرجال في البلدان الصناعية، بسبب التلوث، التدخين، والأنظمة الغذائية غير السليمة. وتناول المشاركون في الدراسة ستين غراماً من الجوز يومياً، لمدة 14 أُسبوعاً.

وأظهرت النتائج أنّ الرجال الذين تناولوا الجوز، أظهروا تحسناً في نوعية الحيوان المنويّ، وانخفاضاً بنسبة تجزئة الحمض النووي للحيوان المنوي، المرتبط بالعقم عند الذكور .

وتتوافق نتائج هذه الدراسة، مع دراسة أُخرى أُجريت في العام 2013 في كاليفورنيا، أظهرت أن تناول الجوز يومياً يحسّن نوعية السائل المنوي عند الرجال.

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