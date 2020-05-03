شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 عاما من التمريض.. توفيت بفيروس كورونا وتركت أبناءها الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 40 عاما هى الفترة التى قضتها فى عملها بالتمريض كانت تقوم بواجبهم على أكمل وجه وكان يحبها الكثيرون نظرا لطيبتها وتفانيها فى العمل وقبل عامين من نهاية خدمتها فى التمريض استطاع فيروس كرورنا أن ينهى حياتها وتوفيت بعد صراع مع المرض.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، توفيت فيلومينا شيريان، المولودة فى الهند، البالغة من العمر 63 عامًا، فى مستشفى جون رادكليف فى أكسفورد والتى كانت تعمل ممرضة وتركت أبناءها الثلاثة وزوجها.



الممرضة

وصفها زوجها جوزيف فاركى بأنها "إنسانة عظيم، وأم وزوجة حنونة، ولم يكن التمريض مجرد مهنة لكنه كان شغفها".

وقال بيان من مستشفيات جامعة أكسفورد إنها كانت عضوًا ذا شعبية كبيرة وذات قيمة كبيرة، وأن الجميع افتقدها، وقال سام فوستر كبير مسئولى التمريض إنها صديقة وزميلة رائعة سنفتقدها بشكل كبير وقلبونا مع عائلتها وأصدقائها.

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وقال سام لزملائه سوف يعرفها الكثير منكم ويعملون معها عن كثب، وأطلب منك أن تتذكر كيف كانت تهتم برعاية مرضاها وزملائها بشكل رائع، حيث تعمل كممرضة نموذجية لجميع الذين التقوا بها.

وتم الإعلان عن وفاتها بعد أن قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنه تم تسجيل 621 حالة وفاة أخرى مرتبطة بحمى كوفيد.



قبل الوفاة

كما سجل المسئولون 4.806 حالة أخرى، مع إصابة أكثر من 180.000 بريطانى الآن منذ أن ضربت الأزمة المملكة المتحدة فى فبراير، ويعنى نقص الاختبار احتمال وجود ملايين الحالات التى تم تفويتها.

أرقام المراقبة اليومية التي تصدرها وزارة الصحة كل يوم هي وفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث أثبتت نتائج اختبار Covid-19 للمرضى إيجابية، وفى العادة لا تحسب حالات الوفاة خارج المستشفيات، ولا يتم تسجيلها رسميًا.