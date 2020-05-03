شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 5 اختبارات لتشخيص حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى من المشاكل الصحية الشائعة، وتتشكل هذه الحصوات عندما يحتوى جسمك على الكثير من المعادن، وفى الوقت نفسه لا يحتوى على ما يكفى من السوائل، وربما لا يمكن للطبيب أن يحدد إصابتك بحصوات الكلى بمجرد الأعراض التى لديك مثل: ألم البطن أو مشاكل التبول التى يمكن أن تكون عرضاً لأمراض أخرى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الاختبارات لتشخيص حصوات الكلى، وفقاً لموقع "webmd".

أعراض حصوات الكلى أولى خطوات تشخيصها

نظرًا لأن حصوات الكلى يمكن أن تؤثر على أى شخص تقريبًا، فمن المهم معرفة أعراضها وتشمل:

- ألم فى ظهرك أو جانبك.

- ألم ينتقل إلى أسفل بطنك.

- صعوبة التبول.

- ألم أثناء التبول.

- بول غائم أو وردى أو أحمر أو بنى.

- الغثيان وآلام المعدة

- حمى وقشعريرة

- قد يكون لديك واحد أو أكثر من هذه الأعراض، ويعتمد ذلك على حجم وموقع حصى الكلى.

تشخيص حصوات الكلى

الطريقة الوحيدة لمعرفة أن لديك حصى فى الكلى هى زيارة الطبيب حتى تتمكن من إجراء التشخيص، حيث يجب عليك تحديد موعد مع الطبيب إذا كنت:

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- لا تكون مرتاحًا أثناء الوقوف أو الجلوس أو الاستلقاء

- لديك غثيان وألم شديد في بطنك.

- وجود دم فى البول.

- صعوبة فى التبول.

كن مستعدًا لوصف أعراضك، بما فى ذلك وقت ظهورها، قد ترغب فى كتابتها، بالإضافة إلى قائمة بالأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية التى تتناولها.

اختبارات حصوات الكلى

هناك العديد من الطرق التى يمكن لطبيبك اختبارها لحصوات الكلى ومنها:

1- الأشعة السينية يمكنها العثور على بعض الأحجار، لكن قد لا تظهر القليل منها.

2- الأشعة المقطعية، ويطلق على نوع أكثر عمقًا للمسح الضوئى التصوير المقطعى المحوسب، وهى نوع خاص من الأشعة السينية وغالبًا ما يُستخدم التصوير المقطعى المحوسب فى حالات الطوارئ، لأنه يعطى صورًا واضحة وسريعة لمساعدة الأطباء على إجراء تشخيص سريع.

3- الموجات فوق الصوتية يستخدم هذا الاختبار موجات صوتية لإنشاء صور من داخل الجسم.

إذا كان لديك حصى فى الكلى، يمكن أن تساعد هذه الاختبارات فى إخبار طبيبك عن حجمها ومكانها بالضبط.

4- اختبارات الدم: يمكن أن تساعد هذه فى معرفة ما إذا كان لديك الكثير من المواد فى الدم، مثل حمض اليوريك أو الكالسيوم، والتى يمكن أن تسبب تكوين الحصوات.

5- اختبارات البول: يمكنها الكشف عن المعادن التى تشكل الأحجار فى بولك أو معرفة ما إذا كنت تفتقر إلى المواد التى تساعد على منع تكوينها يمكنك جمع عينة من البول على مدار يوم أو يومين.