شكرا لقرائتكم خبر عن حارب فيروس كورونا وقوى مناعتك على الفطار ..بـ التمر باللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمر من الاساسيات على فطار رمضان وهو من العادات التى توارثنها عبر الاجيال، فضلا عن ذلك يحتوى التمرعلى نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، حيث يحتوى التمر على "الكربوهيدرات ،البوتاسيوم،المغنسيوم،النحاس، الحديد،فيتامين ب".

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن التمر يحتوى على كمية عالية من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، بالاضافة إلى فوائده العديدة للجسم ومنها:

1:يحتوى التمرعلى نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الالتهابات وتسكين الألم.

2:تناول التمر يساعد على الحد من الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

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3:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات فهو يحد من خطر الإصابة بمرض السكر.

4:يحافظ على صحة الدماغ والجهاز العصبى ويحمى من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

5:تناول التمر يعمل على تعزيز صحة الجسم ويمده بالنشاط والطاقة.

6:يحتوى التمر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

لذلك ينصح بتناول التمر على الافطار فى رمضان لتقوية المناعة والوقاية من فيروس كورونا سواء عن طريق التمر باللبن أو التمر فقط دون أى إضافات.