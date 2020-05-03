صحة القدم تبدأ من الحذاء المناسب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، إن الأقدام تحتاج إلى عناية خاصة خلال فصل الصيف، وذلك كي يتسنى للمرأة ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة.



وأوضحت الغرفة، في خبر نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أنه ينبغي إزالة الجلد المتقرن لتجنب حدوث التهابات، وذلك بواسطة حجر الخفاف أو المبرد المصنوع من الزجاج أو السيراميك أو الكريمات المحتوية على حمض الساليسيليك.

ويمكن مواجهة تشقق الكعبين بواسطة مراهم الجروح والكريمات المحتوية على اليوريا، التي تعمل على ترطيب الجلد.

وعن إمكانية تجنب الإصابة بعين السمكة نصحت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى بارتداء حذاء مناسب بحيث تستقر القدم فيه بأريحية ولا تتعرض للضغط، مع مراعاة التبديل بين أكثر من حذاء.

وقالت غرفة الصيادلة: "لتجنب فطريات الأقدام ينبغي تجفيف الأقدام جيدا بعد الاستحمام، خاصة في حمامات السباحة".