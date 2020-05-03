سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 3 مايو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، جنيهين ليسجل 128 جنيها في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك السلام والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني، كما تكرر في شركات صرافة ديفان وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار.

وكان معدل التضخم في السودان قد ارتفع بسبب زيادة أسعار الغذاء والوقود في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64% في مارس/آذار الماضي من 71.36% في فبراير/شباط الماضي.

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ومع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ، أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 60.38 جنيه للشراء و60.69 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.71 جنيه للشراء و69.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل سعر اليورو 141 جنيها، وسجل الجنيه الإسترليني 157 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء و14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 176.84 جنيه للشراء و177.73 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 33.56 جنيه، والدرهم الإماراتي 35 جنيها والدينار الكويتي 328 جنيها.