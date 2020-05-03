خبراء يكشفون طريقة حماية العين من "متلازمة الرؤية الرقمية"

كشفت أحد التقديرات الحديثة مع وجود جزء كبير من الكرة الأرضية الآن تحت قيود متعلقة بفيروس "كورونا" المستجد، بأن البالغين يقضون أكثر من 13 ساعة في اليوم في استخدام الشاشات، وكانت تصل إلى 10 ساعات في اليوم قبل عام، ومع انقطاع الأطفال عن الذهاب إلى المدرسة، أصبحوا أكثر اعتمادًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية للدروس عبر الإنترنت والترفيه.

ومع الإجراءات الروتينية الجديدة التي من المحتمل أن تتيح الكثير من الوقت للشاشات في المستقبل المنظور، يقول الخبراء "إنه من المهم معرفة كيفية حماية أعيننا من المعاناة نتيجة لذلك"، وعلى الرغم من عدم وجود دليل على تلف طويل الأمد للعين بسبب الاستخدام المطول للهواتف الذكية أو شاشات الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى، إلا أن الاستخدام المطول يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم وضوح الرؤية أو إرهاق العين أو جفاف العين أو تهيجها والصداع، وفقًا لمستشفى مورفيلد للعيون في لندن.

ووصف الدكتور راج ماتوري، المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون واختصاصي شبكية العين، هذه الأعراض بـ "متلازمة الرؤية الرقمية"، وأوصى، إلى جانب الأطباء في مستشفى مورفيلد للعيون، باتباع نهج 20-20-20 - لكل 20 دقيقة تقضيها على الشاشة، يجب أن تأخذ استراحة وأن تنظر 20 قدمًا أمامك لمدة 20 ثانية.

وقال، "عندما تنظر إلى هدف قريب، فإن عينيك تتدرب فقط على عضلة واحدة في كل وقت، والنظر في المسافة يمكن أن يخففها"، وأضاف الدكتور ماتوري "إن النظر إلى الأجهزة الساطعة يمكن أن يجعلنا نغمض أقل، مما يجعل أعيننا تشعر بالجفاف"، وقال، "عندما تكون الأشياء مشرقة، فإننا نغمض أقل. إنه سلوك. لذا يمكننا تدريب أنفسنا على الغمز في كثير من الأحيان والغمز الكامل".

وأوضح، "إذا كنت تعاني بالفعل من جفاف العين، فقد أوصى باستخدام الدموع الصناعية. واقترح مستشفى مورفيلدز للعيون أيضًا استخدام جهاز ترطيب، بالإضافة إلى التأكد من إعداد مكان العمل الخاص بك بشكل صحيح، إذا استمريت أنت أو أطفالك في مواجهة مشاكل في الرؤية بعد إجراء هذه الإجراءات، فقد أوصى الخبراء بطلب المشورة من طبيب عيون أو اختصاصي عيون لأنه قد يكون علامة على وجود مشكلة في العين مثل البصر الطويل أو الاستغماتيزم".

وقال بيشوب، "إذا كنت أكبر من أواخر الثلاثينات من العمر ولا تستطيع رؤية مختص بالعيون بسبب قيود الإغلاق، فلن يكون هناك ضرر في شراء زوج رخيص من نظارات قراءة الصيدليات ومعرفة ما إذا كانا يساعدان"، وأضاف "إن عضلة التركيز في عينك تتغير مع تقدمك في العمر. يمكنك التركيز عن قرب عندما تبلغ من العمر 20 ساعة لساعات في المرة الواحدة ولا تعاني من مشاكل. لكن هذه القدرة تنخفض مع تقدمك في العمر".

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وأضاف: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في الحصول على موعد طبي، فإن أول شيء هو تجربة بعض نظارات القراءة منخفضة القوة التي لا تستلزم وصفة طبية. احمل شيئًا للقراءة واختر أقل رقم يمكنك قراءته بشكل مريح في المسافة التي تحب العمل بها".

مصدر قلق آخر محتمل هو "الضوء الأزرق" الذي تنبعث منه الأجهزة الرقمية، لكن الدكتور ماتوري قال إن هذا يؤثر على ساعة أجسامنا، بدلاً من رؤيتنا. لكنه شيء يستحق الانتباه إليه -خاصة للأطفال الذين يمكن أن يحصلوا على التحفيز الزائد بسهولة، وقال: "عندما نخرج، ننظر إلى سماء زرقاء، هذا ضوء أزرق". وقال: "مشكلة الضوء الأزرق في الليل. يمكن أن تؤخر قدرتك على النوم بسرعة".

واقترح أن يقوم الأشخاص بتحويل أجهزتهم إلى الوضع الليلي أو استخدام أجهزة القراءة الإلكترونية بشاشات تشبه إلى حد كبير كتابًا ماديًا"، ولحماية أعين الأطفال، يجب على الآباء تشجيعهم على قضاء أكبر وقت ممكن في الخارج - ضمن قيود موجودة حيث تعيش لمنع انتشار Covid-19، وشهد العقدين الماضيين زيادة هائلة في قصر النظر أو قصر النظر بين الأطفال -وبينما لا يستطيع العلماء الاتفاق على سبب هذا الارتفاع بالضبط وما إذا كان هناك أي ارتباط لاستخدام الشاشة، إلا أنهم يعرفون أن قضاء الوقت في الهواء الطلق، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، يمكن أن يبطئ تقدمه.

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