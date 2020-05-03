تايلاند تسجل 3 إصابات بفيروس كورونا

سجلت تايلاند ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة يومية، فيما لم تسجل أي وفيات.

وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2969 حالة إصابة بكورونا و54 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في يناير.

وخففت الحكومة بعض الإجراءات حيث سمحت لبعض أماكن العمل والمتنزهات العامة بإعادة فتح أبوابها اليوم .

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