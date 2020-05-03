روسيا تسجل 10633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 10633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 134687 .
وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 1280 حالة، فيما تماثلت 1626 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 16639.
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