روسيا تسجل 10633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 10633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 134687 .

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 1280 حالة، فيما تماثلت 1626 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 16639.

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