الهند تسجل 2644 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 2644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 39980 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنها سجلت 83 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1301، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 10632 حالة.

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