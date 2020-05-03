بلجيكا تسجل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بلجيكا 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 49906 حالة. وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 7844 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، فيما تماثلت للشفاء 98 حالة . قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" تعرَّف على مراحل صناعة اللقاحات والمدة المتوقعة للوصول للقاح ضد "كورنا"

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