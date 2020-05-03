إسبانيا تسجل 164 وفيات بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 164 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في أدنى معدل ضحايا يومي منذ 24 مارس الماضي. وذكرت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها أن اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 25264 ، مبينة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 حالة بعد تسجيل 884 إصابة. قد يهمك أيضا: فيديو يكشف أن "سعلة" واحدة داخل الطائرة يمكنها نشر الفيروسات ومنها "كورونا" دراسة تؤكّد أنّ "كورونا" يهاجم بطانة الأوعية الدموية فى جميع الجسم

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