اليابان تسجل 200 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15015 حالة والوفيات إلى 530 شخصًا. قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن التحكم في مستوى السكر يحمى مصابين كورونا دراسة تؤكد أن سلطة الزبادي تقوي المناعة وتحارب كورونا

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