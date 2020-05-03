سجلت أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 2704. وأوضحت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، أنها سجلت 12 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة. قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن التحكم في مستوى السكر يحمى مصابين كورونا دراسة تؤكد أن سلطة الزبادي تقوي المناعة وتحارب كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.