لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة. قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن فيروس كورونا يتسبب فى الإصابة بالسكتة الدماغية دراسة تؤكد أن التحكم في مستوى السكر يحمى مصابين كورونا

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