دوقة كمبردج تقود حملة للعناية بالصحة النفسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقود كيت ميدلتون دوقة كمبردج حملة للعناية بالصحة النفسية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأجرت ميدلتون اتصالات بالفيديو بعدد من الآباء والأمهات الجدد وبعض القابلات وآخرين من العاملين في مجال رعاية الأمومة للترويج لرسالتها للتوعية بأهمية مراعاة الصحة النفسية بالتزامن مع انتشار كورونا.

ويظهر تسجيل فيديو نشره قصر كينزنجتون، مقر إقامة ومكتب كيت وزوجها الأمير البريطاني وليام، الدوقة التي لديها 3 أطفال وهي تتبادل الأحاديث عبر الفيديو مع أم وضعت مولودها في الليلة السابقة وقابلة وعدد آخر من الأشخاص.

وذكرت وكالة رويترز أنه تم نشر الفيديو بمناسبة أسبوع التوعية بالصحة النفسية بعد الولادة في بريطانيا.

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وقالت كيت للعاملين بمنظمات غير ربحية معنية بالصحة النفسية في مكالمة جماعية: "تلعبون دورا حيويا كمنظمات في تقديم المعلومات.. الناس عموما تثق بكم بشكل كبير ولذلك فالمعلومات التي تقدمونها تُعَد إنقاذا للكثير من الناس في هذه الفترة".

ويقود وليام وكيت منذ فترة طويلة حملات لزيادة الوعي بمشكلات الصحة النفسية.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق الزوجان خدمة جديدة تدعى (أور فرانت لاين) أو خطنا الأمامي وخصصاها لتقديم دعم نفسي على مدار الساعة للعاملين الرئيسيين المشاركين في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

