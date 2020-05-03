انقطاع الطمث.. احذري تسوس الأسنان وضمور عظام الفك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور تورستن رايشرت إن المرأة عادة ما تعاني من مشاكل الأسنان في مرحلة انقطاع الطمث؛ حيث ترفع التغيرات الهرمونية كتراجع إفراز هرمون الأنوثة "الأستروجين" خطر الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات اللثة وضمور عظام الفك.



لذا شدد أخصائي جراحة الفم والفك والوجه الألماني على ضرورة العناية الجيدة بالفم والأسنان في مرحلة انقطاع الطمث؛ حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعجون يحتوي على الفلورايد بمعدل مرتين يوميا صباحا ومساء، بالإضافة إلى استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا لتنظيف الفراغات بين الأسنان.

ونصح رايشرت أيضا بإجراء تنظيف احترافي لدى طبيب الأسنان بشكل منتظم وإجراء فحوصات بصفة دورية لتشخيص الأمراض مبكرا وعلاجها في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن المرأة عادة ما تعاني في مرحلة انقطاع الطمث من تقلبات مزاجية وتعرق شديد وهبّات ساخنة واضطرابات نوم، علما بأن هذه المرحلة غالبا ما تبدأ في سن الأربعين.