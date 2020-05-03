إصابات كورونا في إثيوبيا ترتفع إلى 135

الخليج 365 - أديس أباباالأحد 2020/5/3 02:54 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 135.
وقالت وزارة الصحة الإثيوبية، في بيان، إن تسجيل الإصابتين الجديدتين جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1560 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى الجديدة لرجل إثيوبي يبلغ من العمر 49 عاما، والحالة الثانية لامرأة إثيوبية تبلغ من العمر 45 عاما.
وأضافت أن عدد المتعافين وصل إلى 75، بعد تعافي 6 حالات جديدة بمدينة دري داو شرق البلاد، إلى جانب تسجيل 3 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 22330 فحصا لـ"كوفيد-19" حتى الآن.
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