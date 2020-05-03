هذه أبرز تصاميم الألوان الفضية والذهبية في الديكور المنزلي المودرن

يبرز اللونان الذهبي والفضّي في إكسسوارات المنزل، وبدرجة أقلّ في مفروشاته المُعاصرة، فكيف يتحقّق حسن توظيفهما في الأقمشة والجدران والأسقف والأرضيات، في إطار الديكور المودرن؟

1. الذهبي

تشرح أنّ "الألوان التي تتماشى مع الذهبي، في الأرضيّات والأسقف والجدران عديدة، ومنها: الأبيض الكريمي والبيج، ما يزيد من إضاءة لون الذهب المعروف بإشاعة طابع فخم في المكان الذي يحلّ فيه". وتُضيف فرّان أنّ "الذهبي والخشب ينسجمان معًا في الأسقف. أمّا إذا كان السقف مُصمّمًا من الجبس بورد، فيفضّل طلاؤه بالبيج المدمج بالذهبي لإضافة تماوج محبّب، فيما يُختار لصناديق (بوكسات) الجبس لون حيادي كالأبيض".

ويحلّ الذهبي على عناصر أخرى في المنزل، وفق الآتي:

• يحضر الذهبي على الجدران، بصورة خجولة، أي بنسبة لا تتجاوز 15% بحسب فرّان، إذ يفضّل تغطية الجدران بورق جدران أبيض، فيه خطوط رفيعة للغاية من الذهبي، أو بورق جدران سادة فيه خيوط بالذهبي. ويمكن إدخال الخشب إلى الجدران الأخرى، إضافة إلى ديكورات أخرى، كقضبان الحديد بلون الذهب. ومن الجذّاب إدخال الحجر الطبيعي إلى الجدارن، كونه يعكس اللون البيج.

• في شأن الأثاث في المساحة الـ"مودرن"، يُفضّل استخدام لون محايد كالبيج أو البنّي أو الكحلي أو الأحمر القاني أو الفيروزي له. ويحلّ الذهبي وفق الآتي: إذا كانت الأرائك مكسوّة بقماش باللون الأحمر القاني، يمكن اختيار الوسائد مقلّمة بالأحمر القاني والذهبي (أو جعل الوسائد سادة بالأحمر القاني، وأخرى بالذهبي، أو اختيار الوسائد المُغلّفة بقماش الـ"ساتان" بيج اللون (أو البنّي أو الأبيض)، عليها علامة معينة مشغولة برقائق ذهبيّة).

• إذا كان طقم الأرائك عبارة عن أريكة كبيرة، وثانية متوسّطة الحجم، مع مقعدين صغيرين، يمكن اختيار القماش الأحمر القاني للأريكة الكبيرة وتلك المتوسّطة، مع تغليف المقاعد الصغيرة بالأبيض الكريمي المطعم بالذهبي.

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• من جهة ثانية، الألوان الفاتحة مُفضّلة للأرضيّات، مطعّمة بلون داكن كالزيتي أو البني بنسبة ضئيلة.

• تتوسط الإكسسوارات الذهبيّة الطاولة الرئيسة، في الصالون. علمًا أنّه لم يعد رائجًا، تثبيت مرآة كبيرة على الجدار، بل يُفضّل توزيع قطع صغيرة من المرايا إلى جانب بعضها البعض، محوطة بإطارات باللون الذهبي. كما تعلّق لوحات مرسومة داخلها عنصر الذهب على الجدران. لا تعلّق ستائر بلون الذهب على الجدران، بل تُنسّق ألوانها، مع ألوان الأقمشة في المساحة، فيما يحلّ الذهبي في إكسسوارات الستائر، كالرقائق (باييت)، بالإضافة إلى إكساء الأرضية بقطعة صغيرة من السجاد، خالية من الزخرفات، وبلون سادة، تتخلّله خطوط بسيطة بالذهبي.

2. الفضّي

يتصدّر الفضّي الإكسسوارات المنزليّة؛ وسواء كان الفضّي لمّاعًا يُحقّق الإضاءة في المساحة أو مطفيًّا يوحي بالبرودة، هناك ألون تتماشى معه، وأخرى لا تتناسب وإيّاه. يتماشى لون الفضّة والألوان المطفأة، كالأسود والرمادي والأبيض والأزرق السماوي والزهري الفاتح. تشمل استخدامات اللون الفضّي، في الديكور: مشحات منه في الأسقف والثريا و"سبوتات" الإضاءة والإكسسوارات. أمّا أقمشة الأثاث والوسائد والستائر فتحلو بلون الفضّة، إذ يجذب اختيار أريكة فضيّة كبيرة، مع تنسيق العناصر الأخرى حولها، بالأبيض أو الأسود أو الرمادي. علمًا أن الأبيض مناسب للغاية مع الفضّي، إذ توحي اللعبة اللونيّة من الفضّة والأبيض بالمدى، وغالبًا ما يحلّ الأبيض على الجدران والأسقف. أمّا الخشب فيستخدم، بحضور الفضّي، بشكل بسيط، وباللون الأسود، على نصف جدار مثلًا، أو على جوانب جدار مطليّ بلون فاتح للغاية، أمامه أريكة مغلّفة بالقماش الفضّي.

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