تحدى جديد للتبرّع لمواجهة ظاهرة العنف ضد السيّدات خلال العزل المنزلى

يشعر الكثير من الأشخاص بالأمان خلال فترة العزل المنزلى، حيث يقضى البعض وقته فى تعلم وصفات طهى جديدة، ومتابعة الأفلام والمسلسلات، والدردشة مع الأصدقاء، لكن هناك من يتعرض للأذى خلال هذه الفترة، حيث أفادت العديد من الجمعيات الخيرية النسائية أن فترة العزل المنزلى، شهدت ارتفاع كبير فى مظاهر العنف ضد المرأة، حيث شهد برنامج اللجوء الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال الخط الساخن الخاص به زيادة بنسبة 50٪ فى المكالمات و 400٪ فى زيارات موقع الويب منذ بدء العزل المنزلى، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

قررت ثلاث نساء الوقوف ضد الاعتداء ضد المرأة من خلال حملة جمع التبرعات الافتراضية، حيث أعلنت إيما سايل، الكاتبة وناشطة بمجال حقوق المرأة و ريشام كوتشا وأخصائية علم النفس والكاتبة إيما كيني، عن تحدى Hiit Against Hit - على وسائل التواصل الاجتماعي، والذى يهدف إلى جمع الأموال لمساعدة اللاجئين والنساء.

بدأ التحدى رسميًا يوم الأربعاء الماضى، وجمع حتى الآن أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني، من خلال أن تقوم المشاركة فى التحدى بكتابة خط المساعدة الخاص بالعنف المنزلى على يدها أو على قطعة من الورق ثم تلتقط صورة ذاتية، وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وترشح خمسة أشخاص لمواجهة التحدى، بالإضافة إلى كتابة العلامة #hiitagainsthit #womensaid #refuge، والدعوة بالتبرع بداية من 5 جنيهات إسترليني.

أشار مؤسسى الحملة إلى أن فترة العزل المنزلى، شهدت العديد من حوادث العنف ضد المرأة، حيث زادت نسبة الشكاوى بنسبة 156٪ على مواقع العنف ضد المرأة وزيادة بنسبة 64٪ فى عمليات بحث على محرك جوجل عن ملاجئ العنف المنزلي، مما أجبرهم على التحرك لجمع التبرعات لمساعدة اللاجئين والنساء ضحايا العنف.

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