شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور : دواء التهاب المفاصل يمكنه إنقاذ أرواح مصابى كورونا دون الحاجة لتجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوصف الدواء المناعى tocilizumab بالفعل للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد، ولكن التجارب تثبت الأن إمكانية استخدامه على المصابين بالفيروس التاجي في أشهر دون الحاجة إلى التجارب.

يدعم العلماء البريطانيون وفقا لتقرير موقع " Mirror" ، أن استخدام الدواء المناعي على مرضى Covid-19 ، مصرين على أنه يمكن أن ينقذ الأرواح.

ويضغط الخبراء الطبيون الآن وفقا لتقرير الجريدة البريطانية، من أجل إجراء بحث أكثر إلحاحًا حول تأثير عقار الجهاز المناعي tocilizumab على فيروس كورونا القاتل.



دواء التهاب المفاصل

وقال الدكتور دوج براون ، رئيس الجمعية البريطانية لعلم المناعة، إن عقاقير مماثلة ساعدت المرضى المصابين بأمراض خطيرة في إسبانيا، مضيفا: "العلاجات المناعية خيار قابل للتطبيق ويمكن أن ينقذ الأرواح".

ووافق البروفيسور كيفين هارينجتون ، خبير العلاجات البيولوجية في معهد أبحاث السرطان ، على ما يلي: "هناك إمكانية حقيقية لأن ذلك يمكن أن ينقذ حياة مرضى الفيروس التاجي الذين سيموتون لولا ذلك.

"كما أن الأمل هو أن أولئك الذين كانوا سينجون من الفيروس، مما يعني وقتًا أقل على جهاز التنفس الصناعي ووقت أقل في العناية المركزة."

وأضاف عالِم الفيروسات في المملكة المتحدة البروفيسور ويل إيرفينج من جامعة نوتنجهام: "ربما ستستخدم هذا في المرضى الذين يعانون من أشد الأمراض، فهى فكرة معقولة تمامًا ".

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كيف يعمل الدواء المناعى على فيروس كورونا يهاجم الدواء بروتينات صغيرة تسمى السيتوكينات التي تفرط في تحفيز الجهاز المناعي، وتحدث تأثيرًا التهابيًا في مرضى التهاب المفاصل، والذي يتم تضخيمه في أنسجة الرئة التي يعاني منها مرض Covid-19 والأعضاء الأخرى. كيف يعمل الدواء المناعى على فيروس كورونا يهاجم الدواء بروتينات صغيرة تسمى السيتوكينات التي تفرط في تحفيز الجهاز المناعي، وتحدث تأثيرًا التهابيًا في مرضى التهاب المفاصل، والذي يتم تضخيمه في أنسجة الرئة التي يعاني منها مرض Covid-19 والأعضاء الأخرى.

حيث يعتقد أن دواء "توسيليزوماب" يمكن أن يمنح ضحايا الفيروسات المصابين بأمراض خطيرة فرصة أفضل، ويمكن للأطباء في الوقت الحاضر استخدام توسيليزوماب بشكل قانوني على مريض بالفيروس التاجي، ولكن سيتعين عليهم قبول المسؤولية الشخصية.

وقال الدكتور براون رئيس الجمعية البريطانية لعلم المناعة : "هذه العلاجات لا تملك ترخيصًا لكوفيد ، لكن بعض الأطباء حاولوا إعادة استخدام توسيليزوماب ويبدو أنه كان له بعض التأثير."

وحث على إجراء المزيد من الأبحاث: "بمجرد أن يتم جمع البيانات على نطاق واسع، ومن المهم حقًا أن ننشر البيانات ونزود الأطباء بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات الصحيحة "، ويمكن أيضًا ترخيص Tocilizumab خصيصًا للفيروس التاجي إذا مر بالتجارب التقليدية.

يأتي هذا في الوقت الذي سمحت فيه الولايات المتحدة باستخدام الطوارئ لعلاج الإيبولا المضاد للفيروسات لعلاج Covid-19، وأظهرت تجربة سريرية حديثة أن الدواء ساعد على تقصير وقت الشفاء للمرضى الخطرين ، على الرغم من أنه لم يحسن بشكل كبير معدلات البقاء على قيد الحياة.