شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: المتعافون أظهروا أدلة حصولهم على مناعة ضد كورونا لشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيني هاريس، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن مرضى فيروس كورونا الذين تم شفائهم لديهم أجسام مضادة خاصة بكورونا لشهور وأن العلامات تشير إلى أنهم حصلوا على مناعة ضد الفيروس، وفقاً لما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت نائب كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا أمس، "أعتقد أننا بدأنا أيضًا في رؤية بعض الأدلة الصغيرة جدًا من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا..لقد بحثنا عن الأجسام المضادة، ووجدنا نسبة كبيرة جدًا من المرضى يتمتعون باستجابة مناعية جيدة جداَ." وأضافت أنهم لا يعرفون إلى متى سوف تستمر المناعة ضد كورونا حتى الآن.

ويتم إنتاج الأجسام المضادة من قبل الجهاز المناعي استجابةً للعدوى، وعندما يمتلكها شخص ما تكون لديه مناعة ضد الفيروس.

وأشارت إلى إن علامات المناعة يمكن أن تختلف من مريض لآخر، لكن الأطباء يتوقعون أن يحصل بعض الناس على المناعة بعد أسبوع ونصف تقريبًا من المرض.

وأوضحت الدكتورة هاريس: "نحن نعلم أن بعض الناس سيكون لهم وضع مختلف.وتوقعت رؤية بعض علامات الحصانة بعد حوالي 10-12 يومًا بعد الإصابة، ثم نمط ثابت للغاية حوالي 28 يومًا."

Advertisements

وتأتي تعليقاتها بعد يوم من قول منسق اختبارات كورونا في بريطانيا إن الأدلة من كوريا الجنوبية التي تشير إلى أن الناس يطورون مناعة ضد الفيروس الجديد كانت "مشجعة".

وقد ظهرت حوالي 300 حالة في كوريا الجنوبية لأشخاص يبدو أنهم أصيبوا بـ Covid-19 للمرة الثانية، لكن اللجنة السريرية المركزية لمكافحة الأمراض الناشئة في البلاد أعلنت أن حالات الأشخاص الذين يُزعم أنهم مصابون مرة أخرى كانت بسبب خطأ في الاختبار.

ومن ناحية أخرى أشارت هاريس إلى إن هناك "بعض الدلائل" على الأطفال أقل احتمالية لنقل العدوى للآخرين.

وأضافت الدكتور هاريس: "ما نعرفه عن الأطفال هو أنهم إذا أصيبوا بالعدوى .. فربما يميل الأطفال الأصغر سنًا إلى الإصابة بمرض سريري أقل، وإذا كان لديهم مرض سريري - أي يظهرون بعض الأعراض- وهذا يعنى أن تكون أعراضهم خفيفة للغاية.

وقال البروفيسور ستيفين باويس المدير الطبي الوطني في NHS إنجلترا إن "العلم لا يزال يبحث حول مدى مساهمة الأطفال في انتشار الفيروس".