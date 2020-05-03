شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عصائر طبيعية مهمة فى رمضان عشان صحة جهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز المناعى هو السلاح الذى نستطيع من خلاله محاربة فيروس كورونا، لذلك لا بد ان نهتم بتناول الاطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وخصوصا التى تحتوى على فيتامين سى.

ولأن شهر رمضان يكثر فيه تناول العصائر الطبيعية التى تعمل على ترطيب الجسم ومحاربة الجفاف والعطش يقدم الخليج 365 5 عصائر طبيعية مهمة فى رمضان وتساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى، وحسب ما ذكره موقع homekitchenary فهى:

عصير التفاح مع البرتقال والجزر

وهى من الوصفات الطبيعية من العصائر الغنية بالفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى حيث يحتوى على فيتامين أ وب وسى وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وينصح بتناوله على الافطار.

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عصير البرتقال والجريب فروت

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج و المواد المضادة للأكسدة التى تحمى جهازك المناعى وتحارب البكتيريا والفيروسات.

عصير الطماطم والكرفس

يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر وهى فيتامين أ ومغنسيوم وبوتاسيوم وحديد والاحماض الدهنية، وجميعها من العناصر التى تعزز صحة الجسم وتحميك من الامراض والفيروسات.

عصير البطيخ

يحتوى عصير البطيخ على فيتامين أ وج والمغنسيوم والزنك وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وترطيب الجسم وحمايته من الجفاف



عصير البنجر والجزر مع الزنجبيل والكركم

ستساعد هذه الوصفة على تعزيز صحة الجهاز المناعى وعلاج نزلات البرد والانفلونزا وتخفيف الاعراض مثل السعال والعطس وسيلان الانف.