وصفات بالحليب للحوامل في سحور رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - تتزايد الاحتياجات الغذائية للمرأة خلال مراحل الحمل ودْلك لتلبية متطلبات نمو الجنين، ويُعد حليب الحليب مكملاً غذائياً حيث يحتوي على البريبايوتكس والبروبيوتيكس التي تدعم صحة الأمعاء وتقلل من الإمساك المصاحب للحمل، كما يحتوي على مزيج من العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك، الحديد، الكالسيوم، الألياف الغذائية، DHA، و AA وذلك في ظل انتشار فايروس كورونا الذي يوصى بالبروتينات لمحافحته، لدعم الاحتياجات المتغيرة في جسم المرأة أثناء مراحل الحمل، فضلاً عن توفير أساس جيد لنمو الجنين. في حملة مرحبا بيتي نقدم لك أشهى الوصفات بالحليب التي تمنحك ما تحتاجينه، خلال وجبة السحور. يحضرها لك الشيف جوزيف وهبة.



الأرز بالحليب



تكفي لـ 4 أشخاص



المقادير:



ربع كوب حليب بودرة من فريزو + ربع كوب من الأرز المصري + أربعة أكواب من الماء

ثلث كوب من النّشا + نصف كوب من السكّر + ملعقة صغيرة من المستكة النّاعمة + ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر + نصف كوب من الفستق الحلبي



طريقة التّحضير:



1 - اغسلي الأرز وانقعيه في الماء الساخن لمدّة ساعة واحدة + ذوّبي بودرة الحليب بالماء + أضيفي الأرز إلى الحليب + ضعي الخلطة السّابقة في قدر على النار مع ضرورة الاستمرار بالتّحريك إلى أن يصل لدرجة الغليان، وذلك كي لا يلتصق بالقدر.

2 - خفّفي النار واستمرّي بتحريك المزيج من وقت لآخر إلى أن تنضج حبّة الأرز جيّداً، ويكون ذلك تقريباً بعد نصف ساعة+ أضيفي السكّر وحرّكيه جيّداً إلى أن يذوب + أضيفي مقدار النشا وقومي بتخفيف النّار والتحريك من وقتٍ لآخر

3 - ضعي بعد ذلك ماء الزّهر والمستكة واتركي المزيج يغلي لمدّة ثلاث دقائق + اسكبي المزيج النّاتج في صحون وزيّني الصحون بالفستق الحلبي.



الكريب



تكفي لـ 6 أشخاص

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المقادير:



كيلو غرام دقيق + بيضتان + ¾ كوب حليب بودرة، مذوبة في 3 أكواب ماء.



طريقة التحضير:





1 – ضعي الدقيق وبودرة الحليب، في زبدية واصنعي حفرة في المركز، وأضيفي البيض، واخفقي مع إضافة الدقيق تدريجياً.

2 – اتركي المزيج حوالي 30دقيقة حيث ستمتص حبات الدقيق السائل وتنتفخ.

3 - سخني المقلاة على حرارة وسط ل 1-2 دقيقة، ثم امسحيها بقطعة منديل ورقي غمس بزيت دوار الشمس.

4 - اغرفي عجينة كافية لتغطية أسفل المقلاة الساخنة المدهونة مع إمالة المقلاة حتى تمد بشكل متساو.

5 - اطبخي على حرارة وسط لـ 60 ثانية أو حتى تصبح ذهبية من الأسفل حرري الحواف واقلبي البانكيك على الوجه الآخر.

6 - اطهي الوجه الآخرلـ 30 ثانية أو حتى يصبح ذهبياً، وازلقي الفطيرة إلى الطبق ثم أعيدي عملية تسخين المقلاة ودهنها بالزيت مرة ثانية قبل عمل البانكيك التالي.

7 – زيني الكريب بمربى يرغب به أطفالك. وقدميه لهم.





مهلبية بالجيليه والفريز



المقادير:



4/3 حليب جاف(ملعقة طبخ)، من بودرة من فريزو + ملعقة طبخ واحدة نشا+

3 اكواب حليب + 4 ملاعق سكر + جيليه محضر مسبقاً + قطع من الفريز



طريقة التحضير:



1 – ضعي الماء في اناء الطبخ ولكل كأس ماء أضيفي ثلاث ملاعق حليب فريزو.

2 - اضيفي مع المكونات السابقة اربع ملاعق سكر، ثم اخلطي المكونات على نار هادئة حتى تصبح كثيفة، واضيفي الفانيلا

4 – في الكوب ضعي الجيليه في الاسفل، ثم المهلبية، ثم الجيليه وزينيها بقطع الفريز.