كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - الكركديه هو أحد الأعشاب التي يجب عليك استخدامها بحذر إذا كنت حاملاً؛ لأن الأدلة تشير إلى احتمال حدوث آثار ضارة أثناء الحمل ،رغم فوائد الكركديه، كشفت الدكتورة، إيمان محمد أخصائي الطب البديل عن تناول مشروب الكركديه للحامل في الشهور الأولى ،وقالت إن الكركديه هو نبات استوائي يستخدم في أغلب الأحيان في شاي الأعشاب كعامل تلوين الطعام، زهور الكركديه صالحة للأكل أيضاً.

الكركديه للحامل في الشهور الأولى



حذرت اختصاصي الطب البديل، من تناول الكركديه أثناء الحمل؛ لأن الكركديه في الحمل يحدث العديد من المضاعفات، التي يجب تجنبها، وتتمثل في بدء انقباض الرحم، الذي أحياناً يسبب الإجهاض، كما تم ربط النبات الاستوائي بالمخاض قبل الأوان خاصة للأمهات في الثلث الثالث من الحمل، يسارع معظم العاملين في المجال الطبي إلى تحذير مرضاهم من استهلاك الكركديه.

هل الكركديه يسبب الإجهاض؟



يقال إن الكركديه يسبب الإجهاض التلقائي رغم أنه لا يعرف كم يجب على المرأة الحامل أن تأخذ من أجل حدوث الإجهاض، وبالتالي لماذا يجب تجنبه في كلتا الحالتين.

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هل الكركديه يمثل خطورة على الأمهات المرضعات؟



قد يكون لها أيضاً مخاطر غير معروفة على الأمهات المرضعات؛ لأن حليب الثدي يحتوي على الكثير مما تتناوله الأم.

رغم الآثار الجانبية العديدة للنساء الحوامل، فإن الكركديه يساعد بشكل كبير لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم واضطرابات المعدة، وكذلك التهاب المعدة وحروق القلب.

بدائل الكركديه للحامل في الشهور الأولى



إذا كنت تستمتعين بشاي الأعشاب ولكنك تتجنبينها حتى الولادة، فإن اختيار الشاي غير العشبي كبديل يكون صحياً، ضعي في اعتبارك أن الشاي العادي يحتوي على مادة الكافيين، لذا قللي من تناوله أو حددي نسخة منزوعة الكافيين، قد ترغبين في تجربة صنع الشاي الخاص بك أيضاً. يوصي مركز الطفل بإضافة العسل وعصير الفاكهة وقشر الليمون أو القرنفل وحب الهان إلى الماء المغلي ونقع المزيج. هذه المكونات آمنة أثناء الحمل وتقليد النكهات تلك الموجودة في العديد من أنواع الشاي العشبية. إذا كنتِ تستمتعين بتناول أزهار الكركديه، فجربي الأعشاب الطازجة المختلفة لخلق نكهة مماثلة.