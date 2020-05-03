اسرع طرق نسف الدهون بوصفة حزام الكافور والبيض 

يمكن نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة بالاعتماد على نظام غذائي متوزان وصحي مع تجنب تناول الاطعمة الدسمة والغنية بالدهون وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ومن المفيد ايضاً الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية ومنها خلطة حزام زيت الكافور والبيض التي تساعد على تسريع عملية نسف الدهون والحصول على قوام صحي.

حزام زيت الكافور والبيض لحرق الدهون

يساعد هذا الحزم على نسف الدهونه لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص الصحية الفعالة. ولهذا ينصح بتطبيقه مرة اسبوعياً في موازاة اتباع حمية غذائية صحية.

المقادير

صفار بيضة واحدة

20 نقطة من زيت الكافور

10 نقاط من زيت الليمون الاساسي

3 ملاعق طعام من الطحالب

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى يغلي ثم ينزع عنها.

2 توضع الطحالب في الماء حتى تنتفخ او لمدة 20 دقيقة ثم تصفى.

3 يضاف اليها صفار البيض ويتم خفق المكونين جيداً.

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4 تضاف الزيوت وتخلط المكونات مجدداً للحصول على كريم ناعم.

5 تنظف بشرة المناطق التي تتجمع فيها الدهون مثل الفخذين والذراعين ويطبق عليها المزيج ثم يغلف بالنايلون اللاصق.

6 يترك الحزام لمدة 20 دقيقة قبل ازالة النايلون وتنظيف البشرة بالماء المنعش.

نصائح

من اجل الحصول على افضل نتيجة بعد تطبيق حزام نسف الدهون الذي يحتوي على زيت الكافور والبيض يجب الانتباه الى ضرورة تطبيق بعض النصائح.

- ينصح قبل تطبيق الحزام بتقشير البشرة لأن هذا يساعد على تخليصها من الخلايا الميتة والاوساخ ويزيد من فعالية الوصفة.

- يمكن استخدام وصفة تحتوي على السكر وزيت جوز الهند.



- ومن المفيد تحضير وصفة اخرى تحتوي على تفل القهوة ومحتوى كيس شاي وكمية مناسبة من زيت الزيتون.

- يجب الانتباه الى مدة تطبيق الحزام على الا تقل عن 45 دقيقة والافضل تركه لمدة ليلة كاملة.

- من الضروي شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية التي تحفز عملية نسف الدهون.

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