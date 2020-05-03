ضحايا كورونا في إسرائيل.. 230 وفاة و16193 إصابة

شخّصت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، إصابة 10 إسرائيليين بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية، ما رفع عدد المصابين إلى 16193.

وذكرت الوزارة أن هذه الحصيلة اليومية من الإصابات هي الأقل في إسرائيل منذ أكثر من شهر، في وقت تفوق فيه حالات الشفاء عدد المرضى الفعليين بالفيروس.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات الليل، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 230 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إن 103 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وإن 66 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 6160 من المصابين بأنها طفيفة.

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وحسب وزارة الصحة، فإن 82 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، كما أن 9634 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 6329 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خفّفت، خلال الأيام الأخيرة، من القيود التي كانت فرضتها شهر مارس الماضي.

وتشرع إسرائيل، الأحد، في إعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر مارس الماضي.