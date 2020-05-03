الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا.. ولا وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات خفض أعداد القادمين من الخارج.



وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي، غربي بكين، والثانية كانت قادمة من الخارج. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة رسميا في الصين إلى 82 ألفا و877 شخصا، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة يوم السبت وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.

وكانت منظمة الصحة العالمية كررت، الجمعة، القول إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من أصل طبيعي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني.

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ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة.

وقال ترامب، الخميس، إنه رأى دليلا على أن معهد ووهان لعلم الفيروسات كان في الواقع مصدر تفشي المرض، على الرغم من رفضه إعطاء تفاصيل.

وردا على سؤال حول ما ادعاه ترامب، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارا وتكرارا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم الفيروس".

وأضاف "نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ"، مكررا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقا.