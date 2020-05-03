سلطنة عمان تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/3 11:09 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 2568.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 750 حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى وفاة 12 جراء الفيروس.
وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.
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