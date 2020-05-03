زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية المزيد

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية، صباح الأحد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وكان زلزال قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر هز المنطقة الجنوبية لجزيرتي رودس وكارباثوس في اليونان، جنوبي شرق بحر إيجة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وشعر به السكان في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر.