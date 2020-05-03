تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج ترياكي مشوي

المقادير

- النشاء : ملعقة صغيرة

- ماء بارد : ملعقة كبيرة

- سكر : نصف كوب

- الصويا صوص : نصف كوب

- الخل : ربع كوب

- الثوم : فص (مهروس)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الدجاج : 10 قطع (بدون عظم)

الطريقة:

1. في قدر على نار منخفضة اخلطي النشا مع الماء البارد والسكر والصويا صوص والخل والثوم والزنجبيل والفلفل الأسود وحركي حتى يبدأ المزيج بالغليان ثم حركي حتى يصبح المزيج متكاثف وسميك.

2. سخني الفرن على حرارة 220 درجة.

3. ضعي قطع الدجاج في طبق الفرن وادهنيها بواسطة فرشاة بالصوص المحضر مسبقا من جميع الجهات.

4. ضعي الصينية بالفرن لمدة 30 دقيقة مع التقليب على كل جهة.

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5. ادهني قطع الدجاج أثناء الشوي كل عشر دقائق بالصوص وأعيديه للفرن حتى يبقى طريا وينضج.

6. قدميه ساخنا إلى جانب طبق من السلطة أو الخضار المشوي.

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