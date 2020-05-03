شكرا لقرائتكم خبر عن لو حسة بأعراض سرطان الثدى ..ازاى تكتشفيها وانتى فى بيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى واحد من أشهر الأمراض السرطانية ومن ابرز أعراضه ظهور افرازات مع تورم فى الثدى، كما يلاحظ تغيير فى حجم وملامح الثدى واحمرار على الجلد، لذلك يقدم الخليج 365 طريقة الفحص الذاتى للثدى فى المنزل فى حالة ظهور أى من الاعراض بدلا من الذهاب للمستشفى فى وقت العزل المنزلى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فخطوات الفحص الذاتى هى:

اجلسي أو قفي بدون ملابس أو حمالة صدر أمام المرآة مع وضع ذراعيكٍ إلى جانبيكِ و لفحص ثدييكِ بصريًا، اتبعي الخطوات التالية:

1: قفي ووجهكِ للمرآة وابحثي عن أي أثر تنقير أو تجعيد أو تغيرات في حجم الثدي أو شكله أو تناسقه.

2: تحققي مما إذا كانت حلمتا الثدي تتجهان للداخل وليس للخارج.

3: افحصي ثدييكِ أثناء وضع اليدين بإحكام على الوركين.

4: افحصي ثدييكِ برفع ذراعيكِ فوق مستوى الرأس مع الضغط براحتي اليدين معًا.

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5: ارفعي ثدييكِ لتتعرفي على ما إذا كانت الحواف بطول الجزء الأسفل متماثلة أم لا.

ومن الممكن الاستلقاء، اختاري سريرًا أو سطحًا مستويًا آخر للاستلقاء على ظهرك فعند الاستلقاء، تنفرد أنسجة الثديين، ما يجعلها أرق وأسهل للجس.

في الحمام دلكى أصابعك وثدييك بالصابون ليتسنى لك تمرير أصابعك فوق الجلد بسلاسة أكبر.

عند فحص ثدييك، إليكِ بعض النصائح العامة التي ينبغي مراعاتها:

استخدمي باطن أصابعك الوسطى الثلاثة، وليس الأطراف، خلال عملية الفحص. إذا كان من الصعب عليك الفحص باستخدام باطن أصابعك، فاستخدمي جزءًا آخر من يديك أكثر حساسية، مثل راحة الأصابع أو ظهورها.

استخدمي مستويات ضغط مختلفة، إن هدفك هو تحسس أعماق مختلفة من الثدي باستخدام مستويات مختلفة من الضغط لتحسّس جميع أنسجة الثدي استخدمي الضغط الخفيف لتحسّس الأنسجة الأقرب من الجلد، والضغط المتوسط لتحسّس الأنسجة الأعمق قليلاً، والضغط القوي لتحسّس الأنسجة الأقرب إلى الصدر والأضلاع.

اتبعي نمطًا واحدًا، استخدمي أسلوبًا منهجيًا لضمان فحص الثدي بأكمله على سبيل المثال، تخيلي وكأن هناك ساعة عقارب فوق صدرك أو أنه شرائح فطيرة ابدئي بالقرب من عظم الترقوة وافحصي هذا الجزء، مع تحريك الأصابع في اتجاه الحلمة ثم حرّكي أصابعك إلى الجزء التالي.

فى حالة ظهرو اى تغيير فى شكل وحجم الثدى عليكى بالذهاب للطبيب لاجراء الفحوصات اللازمة