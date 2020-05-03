شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك لو تناولت الشوفان يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشوفان يعد من الأطعمة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ونجد أن خبراء التغذية حول العالم يوصون بتناوله يوميا في وجبة الإفطار، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أبرز الفوائد الصحية التي تعم علي الجسم عند تناول بشكل يومي وفقا لموقع "Brightside".

أشار التقرير، أن تناول الشوفان يجب أن يكون عالي الجودة وخاليًا من الشوائب، ويمكن إضافة بعض الماذقات المختلفة له كوضع الفواكه أو المكسرات، أو القرفة أو الزبادي قليل الدسم.

وقدم التقرير، بعض الفوائد الصحية لتناول الشوفان يوميا، ومنها:

-ستحصل على بشرة نضرة

يعزز الشوفان صحة البشرة، فهو يحتوي علي مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الجيدة للبشرة فالزنك يساعد على تطهير الجلد وإزالة السموم، ويعمل تضيق المسام الواسعة وتجددها، وأيضا احتوائه علي الحديد يعمل علي ترطيب البشرة، والمنجنيز يعمل علي التخلص والتقليل من تورم الجلد ، ويقضي علي الالتهابات، ويعمل المغنيسيوم على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

- ستحصل علي عضلات قوية

تناول 8 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان ، تعطي جسمك 15 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من البروتين، وأيضا يحتوي الشوفان علي نسبة عالية من فيتامين E ومضادات الأكسدة والجلوتامين ، مما يساعد على تجديد ألياف العضلات بشكل أسرع، وتقويتها.

Advertisements

-ينظم ضغط الدم ونسبة السكر

الشوفان غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد في علاج الالتهاب وارتفاع ضغط الدم، ويخفض نسبة السكر في الدم، وللحصول علي هذه الفوائد يمكنك تناوله مع مشروب غني بفيتامين سي كعصير البرتقال.

-الشعور بالطاقة والحيوية

دقيق الشوفان غني بالكربوهيدرات الذي يعمل علي إمداد الجسم بالطاقة، والحيوية والنشاط.

-تتخلص من الوزن الزائد

يساعد الاستهلاك اليومي من دقيق الشوفان على تحسين التمثيل الغذائي في الجسم، و فقدان الوزن، لأنه يحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وأيضا يحتوي علي الكربوهيدراتالتي تقلل الشعور بالجوع.

-تنظيم ​​الكوليسترول

يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول في الجسم، وتنظيم نسبته والحد من ارتفاعه.

- تقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الشوفان غني بالدهون الصحية، التي تدعم خلايا القلب والدورة الدموية، كما أن تواجد المضادات الأكسدة في الشوفان ، يتم تقليل احتمال تلف جدران الأوعية الدموية والحد من الإصابة بأمراض القلب.