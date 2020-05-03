فوائد تناول اللوبيا على صحة جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوبيا من أشهر أنواع البقوليات الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، حيث إنها تحتوى على فيتامين أ وب وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والزنك والنحاس والفوسفور وغيرها من العناصر الاخرى الهامة لصحة الجسم. وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد اللوبيا هى:
1: تحتوى اللوبيا على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات والمشاكل وتصلب الشرايين.
2: تحتوى اللوبيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التى تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات الهضمية ومكافحة الإمساك والإسهال.
3: تحتوى اللوبيا على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وطرد السموم من الجسم، كما أنها تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى.
4: تحتوى اللوبيا على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.
5: تحتوى اللوبيا على نسبة عالية من البروتين الذى يعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من البقع الداكنة، كما أنه يعمل على حماية البشرة من التجاعيد والهالات السوداء.
6: تحتوى اللوبيا على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التلف وتساقط الشعر.
7: يعزز نمو الشعر ويساعد على نعومته وكثافته، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الشعر.
8: تحتوى اللوبيا على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعزز المزاج وتحسن الصحة النفسية.
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