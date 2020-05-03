شكرا لقرائتكم خبر عن هل المصاب بالهربس ونزلات البرد يمكنه التبرع بالدم أو البلازما؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبرع بالدم أو البلازما أمر هام لإنقاذ حياة الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية حرجة أو يجرون عمليات جراحية أو تعرضوا لحوادث، ولكن للتبرع بالدم شروط لضمان سلامته وخلوه من أي عدوى قد تنتقل الى المتبرع له، ووفقا لتقرير لموقع healthline يمكن للمتبرع المصاب بعدوى الهربس التبرع بالدم ولكن بشروط أهمها إذا لم يكن لديه تفشي للأعراض وإذا مر أكثر من 48 ساعة على الانتهاء من العلاج بالمضاد للفيروسات.

ووفقا للتقرير عند الإصابة بعدوى الهربس وظهور أي قروح باردة مصابة تكون جافة ومشفى أو قريبة من الشفاء يجب الانتظار لمدة 48 ساعة على الأقل بعد الانتهاء من جولة من العلاجات المضادة للفيروسات، هذا صحيح بالنسبة لمعظم الالتهابات الفيروسية فيمكن التبرع بالدم طالما لم يكن المتبرع مصابًا بنشاط أو ترك الفيروس جسمه، ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاصابه بالهربس في أي وقت مضى تعنى أن الشخص لا يزال يحمل الفيروس حتى لو لم يكن لديه أعراض.

من المفيد أيضًا معرفة بعض التفاصيل عن الوقت الذي يمكن فيه التبرع بالدم أو لا يمكن ذلك وإذا كان لدي المتبرع أي عدوى مؤقتة أو حالة قد تجعله غير قادر على التبرع.

التبرع بالبلازما يشبه التبرع بالدم، فهي أحد مكونات الدم، وعند التبرع بالدم يتم استخدام آلة خاصة لفصل البلازما عن الدم وإتاحة البلازما لإعطائها للمتبرع ثم يتم إعادة خلايا الدم الحمراء إلى الدم مع محلول ملحي، ولأن البلازما جزء من الدم ، تنطبق نفس القواعد إذا كان لدى المتبرع عدوى الهربس.

شروط التبرع بالدم أو البلازما مع الإصابة بعدوى الهربس:

- لا تتبرع بالبلازما في حالة إصابة أي جروح أو تقرحات انتظر حتى تجف وتشفى.

- لا تتبرع حتى مرور 48 ساعة على الأقل منذ الانتهاء من تناول أي علاج مضاد للفيروسات.

حالات لا يمكن فيها التبرع بالدم وهى:

- العمر أقل من 17 عامًا .

- يزن أقل من 49 كيلو .

- اذا كان المتبرع مصابًا بسرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية .

- اذا خضع المتبرع لعملية جراحية في المخ.

- إذا كان المتبرع لديه داء ترسب الأصبغة الدموية.

- اذا كان المتبرع مصاب بفقر الدم المنجلي.

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- اذا كان المتبرع مصاب بالتهاب الكبد B أو C أو اليرقان بدون سبب واضح.

- إذا كان مريضا حاليًا أو يتعافى من مرض.

- اذا كان المتبرع يعانى منالحمى أو يسعل البلغم

- إذا كان المتبرع لدية عدوى نشطة بالسل.

- اذا كان المتبرع يتناول يتناول المضادات الحيوية لمرض بكتيري.

الحالات التي يمكن فيها التبرع بالدم:

- كنت أكبر من 17 عامًا.

- لديك حساسية موسمية إلا إذا كانت أعراضك شديدة.

- مرت 24 ساعة على تناول المضادات الحيوية.

- كنت قد تعافيت من سرطان الجلد أو تم علاجك من آفات عنق الرحم السابقة للسرطان.

- لقد مرت 12 شهرًا على الأقل منذ أن تعافيت من أنواع أخرى من السرطان.

- مرت 48 ساعة منذ أن تعافيت من نزلة برد أو إنفلونزا.

- لديك مرض السكري الذي تتم إدارته بشكل جيد.

- لم تكن لديك نوبات مرتبطة بالصرع لمدة أسبوع على الأقل.

- كنت تتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم.