منظفات احذري من مزجها خلال تعقيم المنزل للوقاية من كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بسبب كثرة التوصيات باستخدام المنظفات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فإن تفاصيل ما يتوجب مراعاته ربما غابت عن أذهان الكثيرات، ومن ذلك مثلا أن تنظيف وتطهير الأسطح في المنزل بمزج المنظفات المنزلية قد ينتهي بما لا تُحمد عقباه.

فمزج المواد الكيماوية غير المناسبة قد يؤدي إلى انتشار الأبخرة السامة والمواد الكيميائية المسببة للتآكل في أنحاء منزلك.

لذا ينصح موقع "بابا ميل" أن تكوني حذرة بشأن مزج مواد التنظيف التالية معا لأن هذه الخلطات يمكن أن تكون خطيرة للغاية وتضر بمنزلك وصحتك.

منظف التواليت ومواد التبييض

كل منتج من منتجات تنظيف التواليت له تركيبة مختلفة، لكن معظم هذه المنتجات تحتوي على أنواع متفاوتة من الكحول والأحماض لا تمتزج جيدا مع المبيض ويمكن أن تؤدي إلى أبخرة سامة قد تكون خطيرة للغاية على البشر والحيوانات.

ولتنظيف التواليت استعملي واحدا فقط من هذه المواد ولا تخلطي الاثنين معا.

خلط الأمونيا والمبيّض

رغم أن الأمونيا بشكلها المجرد لم تعد سائدة، فإن هذا لا يعني أن بعض منتجات التنظيف خالية منها، فهي تدخل في تركيب العديد من المنظفات، مثل منظفات الزجاج، ومنظفات الحمامات، وطلاء الأثاث، ومنظفات الفولاذ المقاوم للصدأ.

عليك أن تعرفي أن مزيج الأمونيا والمبيض ينتج غاز الكلور، وهي مادة سامة جدا حتى في التركيزات الصغيرة، يمكن أن تسبب تهيج العين والجلد، وإذا تم استنشاقها فقد يؤدي ذلك إلى تلف دائم في الرئة يمكن أن يكون قاتلا.

منظفات فتح البالوعات المختلفة

هذه المنظفات مركزة للغاية لأن وظيفتها إذابة كل المواد التي تسد البالوعة، ولكن المكونات النشطة التي تستخدمها إحدى العلامات التجارية قد تكون مختلفة عن التي تستخدمها علامة تجارية أخرى.

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فمن أجل سلامتك، لا تستخدمي نوعين مختلفين من منظفات التصريف معا.

الكحول والمبيّض

الكحول والمبيض هما على الأرجح المكونان الأكثر استعمالا مؤخرا، فكلاهما قادر على تدمير الفيروس عند استخدامهما بشكل منفصل، لكن خلط الاثنين معا خطير للغاية وينتج عنه مادة مسرطنة.

الخل والمبيّض

الخل عنصر أساسي في التنظيف بالنسبة للكثيرين، ورغم أنه مادة طبيعية وغير سامة، لكنه نوع من الأحماض، وينتج عن مزج الأحماض والمبيض غاز الكلور، وهو كما ذكرنا غاز سام للغاية وخطير.

الخل وماء الأكسجين

لا يجب أبدا خلط الخل مع ماء الأكسجين، فخلطهما ينتج حمض البيرتيك، وهو مادة يمكن أن تجعل أي سطح تقع عليه يتآكل، بما في ذلك الجلد.

لذلك، يجب الحذر عند استخدام البدائل الطبيعية للتنظيف، حيث إن الكثير منها يحتوي على الخل أو بيروكسيد الهيدروجين.

الخل وصودا الخبز

تفاعل هذين المادتين يطلق ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة، وإذا قمت بمزج المادتين في وعاء مغلق فقد يتسبب ذلك بحدوث انفجار.

لذلك عليك خلط المادتين في وعاء مفتوح لتجنب إتلاف منزلك أو التعرض لإصابة.