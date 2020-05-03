شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ظهر مرض الإيبولا وماهو تاريخه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس الإيبولا يعد من الأمراض الخطيرة التي يتعرض للإصابة بها البعض، ففي حالة اهمال علاجه يتعرض حياة المصاب للخطر والوفاه، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بداية ظهوره وأعراضه وأسباب وطرق العلاج الخاصة بهد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

متي ظهر فيروس الإيبولا؟

ظهر فيروس الإيبولا أول مرة في عام 1976 في السودان ويامبوكو في الكونغوا الديمقراطية، وهذه الولاية تقع عند نهر إيبولا، وهذا هو السبب في تمسيه الفيورس بالإيبولا.

وبعد مرور العديد من السنوات ظهر فيروس الإيبولا مرة أخري في عام 2014 بغرب أفريقيا، وتسببت في هذه السنة تعرض الكثيرون للوفاه، حيث وصل الفيروس إلي غينيا وسيراليون وليبيريا، ونيجيريا، والسنغال، ومالي.

ونتيجة لأن غينيا وسيراليون وليبيريا يمتلكون نظام صحي ضعيف تعضوا لحالات من عدم الإستقرار لفترات طويلة بسبب هذا الفيروس.

ويعتبر أصل الفيروس غير معروف، لكن هناك بعض البينات التي تشير إلى أن خفافيش الفاكهة هي المضيف الأساسي للفيروس.

كيف يصاب الشخص بفيروس الإيبولا؟

يصاب البعض بفيروس الإيبولا عن طريق ملامسة الحيوانات الحاملة للفيروس، أو من خلال ملامسة سوائل جسم الأشخاص المصابين به، ويمكن إنتقاله من شخص لأخر عن طريق عند لمس دم الشخص المصاب أو لمس سوائل الجسم الأخرى و الإفرازات كالبراز أو السائل المنوي ، أو من خلال تعرض شخص للخدوش أو جرح في الجلد.

ما هي أعراض فيروس الإيبولا؟

هناك العديد من أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا، ومنها:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-ألم شديد في الرأس أي صداع.

-الشعور بالتعب والوهن والإرهاق.

-ألم شديد في عضلات الجسم.

-التهاب وألم في الحلق,

-التعرض للإسهال.

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-القيء.

-ألم شديد في المعدة.

-طفح جلدي.

-عدم الرغبة علي تناول الطعام، أي فقدان الشهية.

--في بعض الأحيان يتعرض المرضي لاحمرار في العين.

-صعوبة في التنفس، وبلع الطعام.

-ضعف في وظائف الكلى والكبد.

-وفي حالة تأخر الحالة يتعرض المصاب إلي حدوث نزف داخلي وخارجي.

ما هي فترة حضانة فيروس الإيبولا؟

فترة حضانة فيروس الإيبولا تتراوح بين يومين إلى واحد وعشرين يوما، ولكن لظهور الأعراض بمن 8 إلى عشرة أيام.

. من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس الإيبولا؟

-الأطباء والممرضين الذين يرعون مرضي الإيبولا.

-الأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مرضي فيروس الأيبولا.

-الأشخاص الذين يلمسون جثث المتوفين من فيروس الإيبولا.



الايبولا

هل يوجد علاج لفيروس الإيبولا؟

لا يوجد خاصة بفيروس الإيبولا ولكن هناك علاجات تساهم في العلاج، ومنها أدوية علاجات جهاز المناعة التي تساهم بشكل كبير في تقويته لجعله قادرا علي محاربة الفيروس، مع إعطاء المرضي للسوائل الوريدية، وينصح بذها المريض للمستشفي لكي يخضع للمتابعة الطبية هناك، وتشمل طرق العلاج الأخرى المستخدمة لمساعدة الناس على النجاة من مرض فيروس الإيبولا، هي خضوعهم لغسيل الكلى، وعمليات نقل الدم، والعلاج المعتمد على استبدال البلازما.

وفي نفس السياق، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" في شهر ديسمبر الماضي على مصل للوقاية من فيروس الايبولا .