تعرف علي أهم وأبرز فوائد ثمرة النبق

النبق أو ثمار أشجار السدر عبارة شجيرات صغيرة يبلغ طول خمس وعشرين قدما، تنبت في الجبال والرمال وتتعدد أشكالها من حيث الحجم والنوع، وتم ذكرها في القرآن الكريم أكثر من مرة، لذا إليك من بنات ONE فوائد ثمرة النبق المتعددة لصحة الإنسان واستخداماته العلاجية.

فوائد ثمرة النبق

تحتوي شجرة النبق وثمارها على بعض العناصر والفيتامينات الهامة للجسم، ومنها فيتامين سي، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفسفور والحديد، مما جعل لها العديد من الفوائد والاستخدامات، ومن أهمها:

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• تحسين صحة الجهاز الهضمي

يستخدم ورق السدر أو شجرة السدر بعد غليه، كمشروب صحي يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، والتخلص من انتفاخ البطن وغازات المعدة، كما يساعد على قتل الديدان وتنقية الجسم من السموم.

• علاج حرقة المعدة

يساعد تناول عصير ثمرة النبق في التخلص من الحموضة وحرقة المعدة، كما يستخدم في علاج المصابين بقرحة المعدة والارتجاع المريئي.

• علاج الكحة والتخلص من البلغم

تستخدم ثمار أو أوراق السدر المطحون في علاج فعال للكحة وعلاج مصابي مرض الربو، عن طريق إضافة القليل من الأوراق المطحونة إلى كوب من الماء المغلي، وتركها لمدة خمس دقائق، ثم تصفيتها وشربها.

• تعالج التهابات الجلد

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تعد ثمار نبات السدر أو النبق علاج موضعي طبيعي للالتهابات الجلد والأغشية المخاطية، كما تعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، وحب الشباب، والأكزيما، وتساعد في التئام الجروح.

• فوائد ثمرة النبق لمرضى السكري

لها دور فعال في علاج مرض السكري، حيث تقلل مستوى السكر في الدم وتمنع ارتفاعه، وتحفز إفراز الإنسولين، وخاصة لمرضى السكر من النوع الثاني.

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