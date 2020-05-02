تعرف على أهم وأبرز فوائد التمر الهندي

عصير التمر هندى من المشروبات الرمضانية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا، وارتبط تناول مشروب التمر هندى بالشهر الكريم، نظراللإقبال على العصائر فى الشهر الكريم، وهو لذيذ المذاق وفوائده عظيمة، وتحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن مشروب التمر هندى مشروب عشبى فوائده عظيمة، ومشروب التمر هندى المقصود هنا هو الطبيعى الذى يتم نقعه أو غليه، وليس الجاهز المصنع بالسكر ومكسبات اللون والطعم الضارة بالصحة.

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وأضاف “السيد”، أن التمر هندى يحتوى على فيتامينات ب، وسى وأ، بالإضافة إلى الألياف الغذائية، ما يجعله مهم للصحة، وهناك 10 فوائد لعصير التمر هندى، تدفعنا لتناوله يوميا فى شهر رمضان المبارك، منها:-

1- يعزز صحة جهاز المناعة

2- يقوم السرطانات

3- يدر البول وينظف الكلى ويطرد السموم

4- ينظم عمل الجهاز الهضمى

5- يعزز صحة الجهاز التنفسى ويعالج السعال والتهابات الحلق.

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6- غنى بالبوتاسيوم والصوديوم، وبالتالى هو ضرورى على وجبة السحور لأنه يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.

7- يبرد الجسم ويروى العطش وينشط الكبد ويقلل الصداع ويهدئ الأعصاب، وبالتالى هو مهم للصائم على الإفطار

8- يعزز صحة القلب

9- يقاوم الإلتهابات والبكتيريا الضارة بالجسم

10- يخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول بالدم

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