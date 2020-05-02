دراسة تؤكد أن عصير الليمون يحميك من فيروس كورونا

تنتشر العديد من الشائعات حول فيروس كورونا منها أن شرب عصير الليمون يمكن أن يقتل فيروس كورونا، وفى هذا التقرير نقدم رأى الطب في هذا الأمر، بحسب ما نقل موقع "كلايفند كلينيك" عن الدكتور فرانك إسبر، أستاذ الأمراض المعدية بمستشفى كلايفند كلينيك بأمريكا.

هل يمكن شرب الليمون أو الغرغرة بماء الليمون تقتل فيروس كورونا؟



قال الدكتور فرانك إسبر، أستاذ الأمراض المعدية أن بعض الناس يعتقدون أن شرب ماء الليمون أو الغرغرة به تقتل فيروس كورونا، لأنه لا يمكن أن يعيش في البيئات الحمضية، لكن هذا الأمر خاطئ تماماً، مضيفاً أن الفكرة هي أنه من خلال تناول الليمون، سترفع مستوى الحموضة في جسمك، والذي لا يمكن للفيروس البقاء فيه لكن هذه النظرية خاطئة، ولن يحميك عصير الليمون من فيروس كورونا COVID-19.

وهناك العديد من الأنواع المختلفة للفيروسات الموجودة، وبعض الفيروسات في الواقع أكثر عرضة للحموضة من البعض الآخر.

لكن إحدى الدراسات أظهرت مدى نجاح فيروس كورونا في البيئات الخارجية واستندت الدراسة إلى مستويات الأس الهيدروجيني أو الحموضة ووجدت الدراسة أن عصير الليمون هو مجرد سائل حمضي وقد ثبت أن الفيروس قابل للحياة حتى درجة حموضة من 3، وهو نفس مقياس حموضة عصير الليمون وهذا يعنى أنه يستطيع أن يبقى حتى إذا شربت ماء الليمون.

ووجدت الدراسة أن الفيروس يمكن أن يعيش بالفعل في البيئات الحمضية، لذلك لن يفيد شرب عصيرالليمون في قتل فيروس كورونا.

كما أنه لا يمكنك تغيير مستوى الحموضة لجسمك بمجرد تناول أو شرب شيء ما.

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وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من التهاب الحلق، يمكن للغرغرة بالماء المالح الدافئ أن تعطيك بعض الراحة.

ولكن من الأفضل الابتعاد عن المشروبات مثل عصير الليمون أو عصير البرتقال لأن هذه الأشياء يمكن أن تهيج الحلق الملتهب.

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