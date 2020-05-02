تعرف على كيفية مساعدة كبار السن على مواجهة اضطرابات النوم والأرق

أرق وقلق وعدم القدرة على النوم بشكل صحى جميعها من الاضطرابات التى يصاب بها كبار السن وخصوصا فى الفترة الاخيرة بعد انتشار فيروس كورونا والذعر الذى يعانى منه الكثيرون، وخصوصا بعد سماع الأخبار التى تؤكد ان كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضا للإصابة بفيروس كورونا، مما أثر ذلك على صحتهم النفسية والجسدية.

وحسب ما ذكره موقع familydoctor فإن هناك بعض النصائح التى يجب ان نساعد بها كبار السن للحصول على النوم الصحى دون أرق وهى:

1:شجع كبار السن على الذهاب للنوم فى نفس الوقت كل يوم فيساعد ذلك على تنظيم النوم بشكل صحى.

2:انصحه بعدم اخذ قيلولة فى اليوم أكثر من 20 دقيقة حتى لا يتعرض للاضطرابات والقلق اثناء النوم ليلا.

3:ابعده عن قراءة الاخبار او مشاهدة التلفزيون وتناول الطعام على السرير، فجميعها من الاشياء التى تساعد على السهر واضطرابات النوم.

4:شجع كبار السن على عدم تناول الكافيين قبل النوم بـ 8 ساعات، لانه يساعد على السهر ويسبب الارق الشديد أثناء النوم.

5: يجب ان يبتعد كبار السن عن تناول النيكوتين والكحول فى المساء لانه يسبب الارق الشديد فى منتصف النوم، وان يستبدل هذه المشروبات بالسوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع.

Advertisements

6: حاول ان تشجع كبار السن على ممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تساعد على النشاط والطاقة وتساعد على النوم بشكل صحى.

7:هناك بعض الادوية التى تزيد من الارق وعدم القدرة على النوم لذلك اسأل الطبيب دائما على نوعية الادوية المناسبة للمريض.

قد يهمك أيضا:

6طرق مفيدة للاستيقاظ في سحور رمضان دون مشقة

دراسة تؤكد أن التمارين الرياضية أثناء الحمل قد تحمى جنينك من السمنة