تعرف على سبب طلب أشعة الرنين المغناطيسى على الركبة

القاهرة - لايف ستايل
قد يطلب طبيبك أشعة الرنين المغناطيسي أو MRI إذا كان لديك ألم أو ضعف أو تورم حول ركبتك، ويساعد هذا الاختبار طبيبك في معرفة السبب المحتمل لأعراضك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز استخدامات أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة، وفقاً لموقع "webmd".
استخدامات أشعة الرنين المغناطيسي على الركبة
وأشعة الرنين المغناطيسي هي نوع من الفحوصات يستخدم مجالًا مغناطيسيًا وموجات راديو وجهاز كمبيوتر لإنشاء صور تفصيلية لداخل جسمك.
وعلى عكس الأشعة السينية، التي تلتقط صورًا لعظامك، يتيح التصوير بالرنين المغناطيسي للركبة لطبيبك رؤية عظامك، والغضاريف والأوتار والأربطة والعضلات وحتى بعض الأوعية الدموية.
يمكن أن يظهر الاختبار مجموعة من المشاكل الصحية في الركبة، بما في ذلك:
-غضروف تالف.
-أوتار أو أربطة ممزقة.
-كسور العظام.
مشاكل في العمود الفقري.
-الالتهابات.
- الأورام.
-قد يطلب طبيبك أيضًا التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى جراحة في الركبة، أو لمعرفة مدى جودة الشفاء بعد الجراحة.
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