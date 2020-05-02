دراسة تؤكد أن الجلطات الدموية خطر يهدد حياة مرضى كورونا

كشف الأطباء عن حدوث حالات عديدة من جلطات الدم بين مرضى كورونا، بعضها يظهر في الرئة وأجزاء مختلفة من الجسم ولا يزال الأطباء غير متأكدين من كيفية علاجها، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر". وفي هذا الفيديو نشرح بالتفصيل كيف تهدد الجلطات الدموية حياة مرضى كورونا قد يهمك أيضا: تعرف على أهم شروط يجب توافرها عند التبرع بالدم أثناء انتشار كورونا دراسة حديثة تكشف أن الأطفال لا ينقلون وباء "كورونا" للبالغين

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