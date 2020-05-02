عرض جوي في بريطانيا للاحتفال بالبطل "كابتن توم" في عيده الـ100

وجدت بريطانيا أبطالها الجدد في عصر كورونا في هيئة ممرضين وأطباء وغيرهم من العاملين في الصف الأول كما أطلق عليهم، وأيضا في شخص الكابتن توم المحارب السابق والذي أطلق حملة تبرعات هائلة لصالح جهاز الصحة البريطاني حولته إلى بطل قومي ورمز للأمل في غد أفضل، وهي الجملة المفضلة للكابتن توم.

بالأمس أتم كابتن توم عامه المائة واختتم حملته الخيرية التي تجاوزت الـ31 مليون جنيه إسترليني وشارك فيها الآلاف من داخل بريطانيا وخارجها. وتوالت الهدايا على كابتن توم الذي يقضي فترة الحجر الصحي مع ابنته وعائلتها في مقاطعة بدفوردشاير، وحمل البريد إليه أكثر من 130 ألف بطاقة معايدة من بينها بطاقة من الأمير ويليام وقائد منتخب إنجلترا هاري كاين وبطاقات ورسومات ملونة من آلاف الأطفال، وضعت في إحدى قاعات المدرسة المجاورة لمنزله. وتسلم المحارب المتقاعد أيضا عبر مرسل من قصر باكنغهام بطاقة معايدة خاصة من الملكة إليزابيث الثانية والتي ترسل بطاقات معايدة لكل مواطن ومواطنة يبلغون المائة عام، ولكن في حالة الكابتن توم خصته الملكة بعبارات تقدير خاصة وأعربت عن سعادتها بخبر بلوغه عمر الـ100 وأضافت: "تابعت باهتمام جهودك لجمع التبرعات لجهاز الصحة القومي في هذا الوقت العصيب، أرسل لك تهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الخاصة". ووضعت صفحة "تويتر" الخاصة بالكابتن توم صورته وهو ممسك بالبطاقة الملكية وتعليق تحتها "تلقيت للتو معايدة خاصة جدا من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث"، وقدم حساب العائلة المالكة وحساب قصر كنزنغتون على "تويتر" التهنئة أيضا للمحارب الذي قضى يومه يتلقى التهاني عبر الفيديو من مقدمي برامج تلفزيون ومشاهير وغيرهم.

كما قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون تهنئة بالفيديو لكابتن توم قال فيها "تمكنت جهودك البطولية من رفع معنويات أفراد الشعب ودعمت القضية الأقرب لقلوبنا".

وتصدر هاشتاغ #غدا يوم جميل "تويتر" في بريطانيا وهي الجملة التي اختارها الكابتن توم لينهي بها أحاديثه المتلفزة وأيضا على حسابه في "تويتر". وبتواضع محبب علق لتلفزيون "بي بي سي" عن امتنانه "لكرم ولطف" الكل وأضاف: "من الصعب أن أجد وصفا، شملني الكثيرون بلطفهم، لم أتوقع أبدا شيئا مثل هذا، مدهش بالفعل. أريد أن أقول للجميع شكرا لكم أينما كنتم". كما وضع رسالة لكل من هنأه على موقع "تويتر" قال فيها: "أمر خارق أن أبلغ الـ100 والأكثر أهمية هو أنني بلغت هذا العمر وحولي هذا الكم من المهنئين. أنا مسحور بالتفاعل مع مبادرتي بالمشي في الحديقة وأشكر كل من تبرع وكل من أرسل لي بطاقة معايدة... أرجوكم ابقوا في بيوتكم، ابقوا سالمين، غدا سيكون يوما أجمل".

وغطت برامج التلفزيون أمس على الهواء تحليق طائرات حربية على مدينته ومنزله وسجلت تلويحه للطائرات، كما سجلت عدسات المصورين تسلمه خطاب منحة رتبة "كولونيل" عقيد الفخرية، والتي قال عنها شاكرا إنها كانت أبعد من أحلامه حين كان في الجيش، وقال بأنه مع ذلك "سأظل كابتن توم كما كنت طوال حياتي وإذا أراد أحد أن ينادي بكولونيل فهذا أمر لطيف جدا".

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ومن ضمن احتفالات البلاد ببطلها الجديد تم إطلاق اسمه على قطار سريع فيما سوف تحمل كل الرسائل البريدية في بريطانيا هذا الأسبوع رسالة تهنئة بعيد ميلاده حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وكرست صحيفة "ذي تلغراف" مقالا لأناقة المحارب السابق في الحرب العالمية الثانية الذي لا يخرج من منزله من دون سترة وربطة عنق.

ومنحته موسوعة غينيس للأرقام القياسية "الرقم القياسي العالمي للشخص المنفرد الذي جمع أكبر مبلغ من المال من خلال المشي لأغراض خيرية" مشيدة بـ"رجل عمره 99 عاما لا يقهر يستحق عن جدارة مكانه في كتب التاريخ".

وتوالت التهاني للكابتن توم وأقامت هيئة البريد الملكي صندوق بريد خاص حمل اسم الكابتن ورقم 100. وميدالية شرفية من مجلس مدينة لندن وقام فريق من دار الأوبرا الملكية بغناء أغنية عيد الميلاد بالطريقة الأوبرالية له.

وكان الكابتن متقاعد توم مور قد قرر أن يقيم حملة لدعم جهاز الصحة الوطنية في بريطانيا بالمشي مسافة 25 مترًا في حديقة منزله الخلفية 100 مرة قبل بلوغه المائة عام ولم يتوقع وقتها أن يتخطى المبلغ المطلوب لحملته وهو ألف جنيه إسترليني، لتصل التبرعات حتى اللحظة إلى أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني، وما زالت المبالغ تتدفق على موقع "جاست غيفينغ" لجمع التبرعات حتى لحظة كتابة هذا المقال

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